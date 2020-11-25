رونالدو يحطم الأرقام القياسية على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا

عاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، لممارسة هوايته المفضلة، بتحطيم الأرقام القياسية على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن افتتاح أهدافه في ذات الأذنين، بفضل هدفه اليساري المذهل في شباك فرينكفاروزي، في المباراة التي حسمها سلطان الطليان بشق الأنفس بهدفين لهدف.

وعزز صاروخ ماديرا مكانه في صدارة الهدافين التاريخيين لأمجد كؤوس القارة العجوز على مستوى الأندية، بتسجيل هدفه الشخصي رقم 131 من مشاركته في 171 مباراة، مبتعدا بـ13 هدف، عن غريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي غاب عن رباعية برشلونة في دينامو كييف، للاستشفاء من ضغط المباريات.

واستغل الدون غياب البرغوث على أكمل وجه، ليعادل إنجازه القياسي، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال في مبارياته على ملعبه، بهز شباك ضيوفه في “كامب نو” 70 مرة، وهو ما فعله كريستيانو، لكن مع 3 أندية مختلفة مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس.

كما رفع سجله التهديفي إلى 37 هدفا من مشاركته في 36 مباراة طوال عام كورونا، بجانب ذلك كان هدفه التاسع في ظهوره التاسع مع يوفنتوس هذا الموسم، فضلا عن حفاظه على التسجيل للموسم الخامس عشر تواليا، فقط يتفوق عليه في هذه الإحصائية ليونيل ميسي وزميل الأمس كريم بنزيما، كليهما سجل في ستة عشر موسما على التوالي.

واقترب كذلك من هز عرش أسطورة القرن الماضي بيليه، بالوصول لهدفه الشخصي رقم 749 طوال مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال، ليصبح على بعد تسعة أهداف فقط لمعادلة رقم الجوهرة السوداء، الذي سجل 757 هدفا، كأكثر لاعب تسجلا للأهداف في المباريات الرسمية على مر العصور.

ومن مشاركته في 90 مباراة على مستوى دوري مجموعات أبطال أوروبا، تمكن كريستيانو من تسجيل 64 هدفا، بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة، فيما كان فرينكفاروزي، الضحية رقم 34 للدون على مستوى البطولة، وهو نفس المنافس الذي كان الضحية رقم 36 لليو.

تجدر الإشارة إلى أن انتصار اليوفي على منافسه المجري، قد رفع رصيده إلى تسع نقاط، ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية جنبا إلى جنب مع برشلونة، الذي يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة في أول أربع جولات.