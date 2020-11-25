الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقريرها للثلاث أرباع من العام 2020م

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للشؤون الادارية في وزارة الصحة تقريرها للثلاث أرباع من العام الجاري 2020م، حيث أن الإدارة وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الدؤوب لخدمة أبناء شعبنا من خلال العديد من مؤشرات الأداء التي تعكس من خلالها مدى التطور الإداري في وزارة الصحة.

واشار التقرير إلى أن إجمالي الكادر البشري من الموظفين الدائمين والعقود في مختلف الوظائف بوزارة الصحة بلغ عددهم (10453) موظف منهم (9,542) دائمين و(929) موظف عقود خاصة.

وأوضح التقرير أن الأرشفة الالكترونية تعتبر إحدى أبرز إنجازات الإدارة العامة للشؤون الادارية في ظل التزايد المستمر في حجم المؤسسات وما تحتوي عليه من مستندات ووثائق كثيرة، حيث بلغ عدد الوثائق الطبية المسحوبة ضوئيا حتى نهاية شهر سبتمبر نحو (306) ألف ملف طبي بنسبة (66 %)من إجمالي الملفات الفيزيائية الطبية منذ بداية برنامج الأرشفة الإلكترونية حتى نهاية سبتمبر 2020.

وبين التقرير أن عدد المعاملات الإدارية المسحوبة بلغت (22) ألف معاملة منهم (5,145) ملف موظف ليبلغ عدد ملفات الموظفين المسحوبة من بداية المشروع ولنهاية شهر سبتمبر نحو (11) ألف ملف موظف، حيث تم إنجاز 90 % من إجمالي ملفات الموظفين.

ونوه التقرير أن دائرة النقل والمواصلات أنجزت نحو (181) ألف مهمة إدارية ما بين استدعاء الاطباء ونقل الممرضين ومهمات عمل خاصة بالمستشفيات والادارات.. الخ، وبلغت قيمة صيانة سيارات النقل والاسعاف نحو (164) ألف دولار.

وأكد التقرير أن دائرة الخدمات الفندقية تسعى دوما للوصول الى خدمات صحية وفق المواصفات العالمية من خلال توفير الخدمة الغذائية الصحية للمرضى والموظفين ومتابعتها والاشراف عليها من خلال القيام بجولات تفتيشية بلغت نحو 412 زيارة، بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة لمراكز الحجر الصحي حتى نهاية شهر سبتمبر نحو (24) ألف وجبة بتكلفة إجمالية ( 38 ) ألف دولار.

وذكر أن دائرة القومسيون الطبي أنجزت ما يقارب من (1200) معاملة حيث بلغت نسبة العجز (174).

وأضاف التقرير إن إجمالي الوارد لمخازن اللوازم العامة بلغ نحو (2) مليون دولار، والمصروفات بلغت (4) مليون دولار،

كما وبلغ اجمالي قيمة التبرعات الواردة لوزارة الصحة خلال تقرير الثلاث أرباع (11) مليون دولار.