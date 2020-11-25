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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الخليل ونابلس

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:05

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الضفة – الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين خلال اقتحامات نفذتها في الخليل ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت كلا من: نضال ياسر محمود مسالمة، وساجد اسماعيل مسالمة، وسميح عبد القادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام عدة مناطق في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، واعتقلت الشابين: حسن خالد مبروك من مخيم العين، وعمرو ظريفة من الجبل الشمالي، بعد ان داهمت منزلي ذويهما.

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