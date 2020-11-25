تواصل العمل بمعبر رفح في اليوم الثاني لفتحه استثنائياً

غزة – الرأي:

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن العمل بعمر رفح جنوب قطاع غزة، قد استئناف صباح اليوم الأربعاء، في اليوم الثاني من فتحه بكلا الاتجاهين، حيث بدأت حافلات المسافرين بالمغادرة.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، صباح اليوم، عن مغادرة 913 مسافراً عبر معبر رفح البري أمس الثلاثاء، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً ثلاثة أيام في الاتجاهين.

وذكرت، أن العمل عبر المعبر شهد خلال عمل الثلاثاء مغادرة 913 مسافراً ووصول 349 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 38 مسافراً.

وأضافت الهيئة أن أطقمها، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عملت على تسهيل مغادرة المسافرين واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن العمل في اتجاه الوصول استمر حتى ساعة متأخرة من فجر الأربعاء.

ويتواصل العمل بالمعبر، الأربعاء، في اليوم الثاني لفتحه، حيث جهّزت أطقم هيئة المعابر حافلات المغادرين بانتظار بدء مغادرتها باتجاه الجانب المصري صباح اليوم.

وتعمل أطقم الهيئة، منذ الإثنين، على متابعة إجراء الفحص المسبق لفيروس كورونا PCR لجميع المسافرين المقرر مغادرتهم عبر المعبر على مدار الأيام الثلاثة، وفق بروتوكول وزارة الصحة.