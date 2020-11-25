كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس.

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد عند الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وأكدت أنه على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، إجراء فحص كورونا اليوم الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 مساء في المراكز المعلن عنها في جميع المحافظات، حيث أن الفحص شرط أساسي للسفر.

وأعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، لمدة ثلاثة أيام استثنائياً في كلا الاتجاهين تنتهي غداً الخميس.