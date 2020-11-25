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بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:55

بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل
بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية غزة أمس الثلاثاء، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة ودفع غرامة مالية في قضة قتل المواطن (رامي محمد حدايد).


حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة بحق المتهم (س/ إ) عن تهمة القتل قصداً والمشاجرة،  وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة بعد دفع غرامة مالية قدرها 1000 دينار .


يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم وإنجاز الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما قضايا القتل والتى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، ومنح الساعات القضائية الكافية ، وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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