غزة- الرأي

قال مدير الدائرة الطبية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة د. أحمد شتات، إنه تم إعادة تفعيل برنامج البورد في مجمع ناصر الطبي بديلا عن مستشفى غزة الأوروبي بسبب جائحة كورونا.

وأضاف:" يأتي ذلك في إطار حماية وتأمين استمرار الخدمة واستمرار برنامج تدريب البورد والحصول على درجة الاختصاص في التخصصات الطبية المختلفة"

وتابع د. شتات:" تم إعادة ترتيب وتوزيع الأطباء وترتيبهم في مجمع ناصر ليكون مركزا طبيا تدريبيا مؤقتا في جميع التخصصات المختلفة التي كانت متواجدة سابقا في مستشفى الأوروبي، الى حين إعادة البرنامج للأخير وذلك مرتبط بتطورات جائحة كورونا.

وتشمل تخصصات البورد الباطنة والجراحة العامة والجراحة الأوعية الدموية والأعصاب والتخدير.