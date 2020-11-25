تعليم شرق غزة ينظم لقاًء تدريبياً حول إعداد الرسوم المتحركة التعليمية

غزة- الرأي

عقدت مديرية تعليم شرق غزة ومدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات لقاء تدريبياً حول إعداد رسوم متحركة باستخدام برنامج plotagon.



وشارك في اللقاء التدريبي الذي نفذ عبر تقنية الزووم متدربين من فلسطين و خارجها ما بين مشرفين تربويين و نواب مدارس و معلمين وطلبة ، حيث قامتا أ. أميمة الخالدي و الطالبة سميحة خضير من مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية بتنفيذ هذا التدريب.



وبينت أ. ياسمين الطرشاوي مديرة المدرسة أن هذا التدريب يأتي ضمن مبادر الأمان الرقمي التي أطلقتها مدرستها و يهدف اللقاء التدريبي الي تطوير قدرات العاملين في المجال التربوي لاعداد محتوى رقمي تعليمي مميز يوفر التشويق في العملية التعليمية ويزيد من فاعلية الفصول الافتراضية ويمكن استخدامها في عمل فيديوهات توعوية حول فايروس كورونا بطريقة رائعة و أشارت الطرشاوي أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التدريبية التى تنفذها المدرسة عن بعد.

