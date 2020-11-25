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برعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة

"منتدى الشباب الحضاري" يفتتح المخيم الشبابي قيادات واعدة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:30

"منتدى الشباب الحضاري" يفتتح المخيم الشبابي قيادات واعدة

غزة- الرأي

افتتح منتدى الشباب الحضاري المخيم الشبابي "قيادات واعدة"، الذي ينظم تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة.

وحضر الافتتاح الأستاذ خالد بحور مدير دائرة المعسكرات والعمل التطوعي بالهيئة، والأستاذ رمضان النيرب مدير المنتدى، ومدرب التنمية البشرية الدكتور مؤمن عبد الواحد.


وأوضح بحور أن المخيم نوعي مختلف من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية وعلى أيدي نخبة مختارة من المدربين بالإضافة إلى الأنشطة العقلية والتطبيقية والبرامج الثقافية والترفيهية المرافقة.


يذكر أن المخيم يستهدف 40 مشارك ومشاركة مقسمين إلى شعبتين، ويستمر لمدة خمسة أيام بواقع ثلاثة ساعات يومية لكل شعبة، يتخلله العديد من المحاضرات المختصة في التأثير القيادي والإدارة والتفكير الإبداعي وفن التعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى استضافة شخصيات قيادية وحكومية.
 

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