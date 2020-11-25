وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ مخالصة عمالية بقيمة 40 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تشرع في المقابلات لجائزة "فرسان المحتوى الرقمي" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تشكيل لجنة مشتركة مع الزراعة لمتابعة الأسواق بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 124 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث مع المشرفين خطة الإشراف التربوي وكالة الرأي الفلسطينية بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يوفر خدمة تسوق للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأوروبي: 23 حالة ولادة منذ بدء جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولة ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم ورشة عمل لتوفير "جرة الغاز"
أخبار » الأخبار الحكومية

زراعة رفح تنظم جولة ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:07

زراعة رفح تنظم جولة ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة
زراعة رفح تنظم جولة ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة

رفح- الرأي

نفذ قسم الارشاد في مديرية زراعة رفح ، جولة ميدانية على مزارعي الخضار المكشوفة في منطقة الشوكة شرقي رفح، في إطار متابعتها الميدانية المستمرة للمزارعين.

 
ويأتي ذلك لمتابعة المشاكل التي يعاني منها المزارعين واعطائهم الارشادات اللازمة للمحصول،وذلك للوقاية من الآفات والأمراض والحصول على انتاج أفضل.


وفي سياق متصل، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC ) وبحضور مدير زراعة رفح مشروع توزيع بذور القمح والسماد على عدد من مزارعي المناطق الحدودية شرقي رفح ،حيث بلغ عدد المستفيدين 103 مستفيد، وذلك لتعزيز صمودهم .

زراعة رفح تنظم جولة ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة 127678895_3559124984166896_3143340018800682702_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟