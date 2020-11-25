زراعة رفح تنظم جولة ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة

رفح- الرأي

نفذ قسم الارشاد في مديرية زراعة رفح ، جولة ميدانية على مزارعي الخضار المكشوفة في منطقة الشوكة شرقي رفح، في إطار متابعتها الميدانية المستمرة للمزارعين.



ويأتي ذلك لمتابعة المشاكل التي يعاني منها المزارعين واعطائهم الارشادات اللازمة للمحصول،وذلك للوقاية من الآفات والأمراض والحصول على انتاج أفضل.



وفي سياق متصل، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC ) وبحضور مدير زراعة رفح مشروع توزيع بذور القمح والسماد على عدد من مزارعي المناطق الحدودية شرقي رفح ،حيث بلغ عدد المستفيدين 103 مستفيد، وذلك لتعزيز صمودهم .