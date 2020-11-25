المستشفى الأوروبي يوفر خدمة تسوق للمرضى

غزة- الرأي

قال المدير الاداري والمالي في مستشفى غزة الأوروبي أ. أشرف أبو الروس، إن المستشفى أطلق مؤخراً خدمة تسوق للمرضى بهدف توفير احتياجاتهم الكمالية من المواد التي يوفرها السوبر ماركت بشكل يومي على نفقاتهم الخاصة.



وأوضح أبو الروس أن المستشفى يوفر جميع ما يحتاجه المرضى من طعام وشراب ومواد تنظيف ولكن الخدمة تركز على المستلزمات الكمالية التي يطلبها المرضى بشكل خاص، مبيناً أنه يتم الإعلان عن ساعة صباحية لاستقبال طلبات المرضى وتسجيلها وتجهيزها في قوائم ثم العمل على توفيرها في مدة قصيرة لا تتجاوز الساعتين ثم تسليمها لكل مريض وفق اجراءات خاصة.



واكد أبو الروس أن الخدمة أدت للتسهيل على المرضى وكذلك على ذويهم الذين لا يستطيعون توفير الطلبات بشكل دوري نظراً لبعد المسافة وكثرة الحاجيات، خاصة وان معظم المرضى هم من مناطق غزة والشمال، مضيفاً: " الخدمة توفر مواد غذائية وتموينية ولا تحقق المستشفى أي فوائد ربحية من خلالها، فهي خصصت للتخفيف عن المرضى وذويهم ".



ولفت أبو الروس إلى أنه تم تكليف موظفين مختصين لتسجيل الطلبات وتوفيرها واعداد الفواتير، ويعملون وفق اجراءات الوقاية والسلامة التي تحافظ على سلامتهم أثناء تعاملهم مع المرضى.