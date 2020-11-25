الاقتصاد تنظم 124 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 124 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تحرير 11 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و18 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت أنه تم تنفيذ 13 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن دائرة التنمية الصناعية وحماية المستهلك، أجروا جولات على المصانع والمنشآت في محافظة رفح للتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.



في حين، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة لمتابعة الأسواق والأسعار ومنع الإحتكار في المحافظة الوسطى.



وأردفت الوزارة خلال تقريرها اليومي، أن دائرة المعادن الثمينة نظمت 8 زيارات لمحال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.