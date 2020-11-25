الاقتصاد: تشكيل لجنة مشتركة مع الزراعة لمتابعة الأسواق بالوسطى

الوسطى- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة لمتابعة الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار في المحافظة الوسطى.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها مدير مكتب الوزارة في المحافظة الوسطى أ. محمود شقفة وطاقم الوزارة، وكان في استقبالهم م. عواد أبو مصطفى مدير مكتب وزارة الزراعة في المحافظة الوسطى.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المهمة والشكاوى التي تصل الوزارة فيما يخص الخضروات والدواجن والبيض وسبل حلها.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق الدائم بين الطرفين في ظل جائحة كورونا والعمل على تطوير العمل والنهوض به.

وشكل الطرفان لجنة لمتابعة القضايا العالقة والقيام بجولات مشتركة على الاسواق ومحلات الدواجن وتقديم النصائح بشكل مستمر للتجار.

