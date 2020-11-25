تعليم شمال غزة يعقد جلسة لتقييم دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإرشاد والتربية الخاصة)، جلسة لتقييم حالات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المحوّلين من مركز الإرشاد التربوي؛ لدمجهم في مدارس المديرية.

وحضر الجلسة التي عُقدت في قاعة الانتفاضة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، ومسؤولة التربية الخاصة أ. ميسّر الفراني، ومشرف الإرشاد التربوي أ. رائد الرن، ومن مركز المصادر في وزارة التربية والتعليم العالي، أخصائي العلاج الطبيعي د. باسل شبير، وأخصائي التربية خاصة أ. مروان البنا، وأخصائي التخاطب أ. عبد الرحمن المدهون.

ورحب أ. شهاب بالحضور، مشيراً إلى دور قسم الإرشاد والتربية الخاصة بالتعاون مع مركز الإرشاد التربوي في خدمة الطلبة من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر دمجهم في المؤسسات التعليمية لضمان حقهم في الحصول على فرصة مناسبة للتعليم أسوة بزملائهم.

وأكد أ. شهاب على أن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم التي لا تتوانى عن توفير كل ما يمكن توفيره في سبيل خدمتهم والنهوض بهم سواء من الاحتياجات المادية مثل الكتب والأدوات التعليمية المساعدة، أو المعنوية مثل البرامج التعليمية والإرشادية الخاصة بهم.

هذا وتدارس المجتمعون حالات أربعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التوافق على دمجهم في مدارس المديرية، وتحديد المعلمين المرافقين للطلبة

