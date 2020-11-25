تعليم رفح يتفقد مدرسة القدس الثانوية بعد إعادة ترميمها

رفح- الرأي

تفقد وفد من مديرية تعليم رفح مدرسة القدس الثانوية بنات للاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات الإدارة المدرسية والطلبة، بحضور رئيس قسم التخطيط سعيد شطا، والمشرفة سهيلة ضهير.

ونوه أشرف عابدين مدير التعليم على اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة من فايروس كورونا من خلال الزام الطالبات بالكمامة والمعقم، وكذلك الفحص اليومي للحرارة، مشيراً بأن هناك قافلة طويلة من الأسماء والطاقات التي ساهمت وشاركت في إعادة بناء وترميم المدرسة بشكل يليق بها والتي تعبر عن تراثنا في محافظة رفح و شأنها شأن مدرسة بئر السبع الثانوية للبنين .

وشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من حصار ومواجهة جائحة كورونا، بدءاً بالسيد وكيل الوزارة د. زياد ثابت ومدير عام الأبنية والمشاريع م. جمال عبد الباري وفريق العمل معه.

وقدم شكره الخاص للسيدة صاحبة الفضل التي قدمت ولا تزال تقدم لرفح الكثير آمنة العاوور، وكذلك شكر مديرة المدرسة نجوى النجار على جهودها وحسن متابعتها يوماٌ بيوم.

وأيضاً شكر مدرستي شهداء رفح وآمنة الثانوية للبنات على حسن استضافتهما لمدرسة القدس وطالباتها ، معبراً بأنه انجاز عظيم يحقق من المخلصين من أبناء رفح والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.

داعيا المولى بأن كما أكرمنا بالعودة إلى مدرسة القدس أن يكرمنا بفتح مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين .

ومن جهتها رحبت مديرة المدرسة نجوى النجار بالحضور وبالطلبة والمعلمات، كما عبرت عن سعادتها بالعودة إلى مدرستها بعد شهور من التعب والمتابعة، وتمنت على الطالبات بأن يلتزمن بالإجراءات الوقاية والسلامة من فايروس كورونا والمحافظة على أثاث ومرافق المدرسة

