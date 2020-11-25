"المجلس الأعلى للرياضة" يسلم الزي الرياضي لأندية الدرجتين الممتازة والأولى

غزة- الرأي

استلمت أندية الدرجتين الممتازة والأولى لكرة القدم، الزي الرياضي المقدم من المجلس الأعلى للرياضة، صباح اليوم الأربعاء، في استاد فلسطين بغزة، بحضور عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووجدي جودة عضو اتحاد كرة القدم، وعماد التتري أمين سر لجنة المسابقات بالاتحاد، ومحمد الدلو مدير عام الوحدة الرياضية بالمجلس الأعلى، ومحمد حلس مدير الأندية والاتحادات بالمجلس.



وأكد عبد السلام هنية في كلمته خلال استلام الزي الرياضي على أهمية التزام الأندية بالتعليمات الخاصة بدخول الملاعب، والحفاظ على إجراء الفحوصات على اللاعبين لتأمين نجاح الموسم.



وتمنى أن يتكلل جهد اتحاد كرة القدم ولجانه، والطواقم الطبية، والشرطة، والإعلاميين، بالنجاح وتحقيق انطلاقة مميزة للدوري المقرر يوم الجمعة المقبل، ووعد بوضع كافة إمكانات المجلس الأعلى ومنشآته لصالح الاتحادات والأندية والخروج بالصورة المشرقة لكل الأسرة الرياضية.

يذكر أن (24) نادياً استفادت من توزيع الزي الرياضي، بواقع (720) لاعب.