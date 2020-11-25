الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع كسوة الشتاء

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مشروع كسوة الشتاء، والذي استهدف (1500) طفل من قطاع غزة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن مشروع كسوة الشتاء يُعد مقدمة لباقة من المشاريع الخيرية التي ستقدمها الزكاة خلال فصل الشتاء، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تقديم كافة أشكال المساعدات لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد اسليم أن هذه الكسوة تأتي للمساهمة في التخفيف عن هذه الأسر خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الحياتية.

هذا وسادت أجواء من الفرح لدى الأسر المستفيدة من المشروع في ظل المعاناة والظروف الصعبة التي تحيط بقطاع غزة .

