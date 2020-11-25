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الزراعة لـ"الرأي": لأول مرة تصدير زيت زيتون قطاع غزة لدول عربية

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:19

طواقم وزارة الزراعة في غزة خلال تفقد عمل معاصر الزيتون
طواقم وزارة الزراعة في غزة خلال تفقد عمل معاصر الزيتون

غزة- الرأي:

كشفت وزارة الزراعة في قطاع غزة الأربعاء، أنه تم لأول مرة تصدير كميات من زيت الزيتون المحلي إلى عدد من الدول العربية.

وأشار المهندس في الوزارة أدهم البسيوني إلى أن تلك الكميات من زيت الزيتون المنتج داخل قطاع غزة تعتبر بمثابة عينات تجريبية.

وبين "البسيوني" في تصريح خاص لوكالة الرأي، أن عملية التصدير ستستمر حال لاقت العينات قبولاً في تلك الدول العربية وهو أمر متوقع.

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد في قرار عملية التصدير على ضرورة توفر فائض من تلك السلعة داخل قطاع غزة، وذلك تعزيزاً لصمود المزارعين ودعمهم.

ويعتبر زيت الزيتون المنتج محلياً في قطاع غزة وعموم فلسطين بشكل عام، من أجود أنواع الزيت على مستوى العالم، ويرغب به العديد المواطنين العرب لمذاقه الشهي.

 

 

 

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