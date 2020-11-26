وكالة الرأي الفلسطينية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا عن 60 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية باحثون إيرانيون ينتجون خلايا شمسية قابلة للطباعة وكالة الرأي الفلسطينية "تيسلا" تريد إنشاء "أكبر مصنع للبطاريات في العالم" وكالة الرأي الفلسطينية "سناب شات" تتيح جوائز تصل لمليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية الإصابة بأعراض خفيفة لكورونا تؤدي إلى مناعة طويلة الأمد وكالة الرأي الفلسطينية فقدان حاستى الشم والتذوق تعنى تعافى المرضى من كورونا بسرعة وكالة الرأي الفلسطينية تناول الفاكهة المجففة يجعلك بصحة أفضل وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس ومسحات فحص كورونا لغزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة لـ"الرأي": لأول مرة تصدير زيت زيتون قطاع غزة لدول عربية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"تيسلا" تريد إنشاء "أكبر مصنع للبطاريات في العالم"

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:15

"تيسلا" تريد إنشاء "أكبر مصنع للبطاريات في العالم"

من المرتقب أن يضمّ موقع "تيسلا" للسيارات الكهربائية المزمع تدشينه قرب برلين في 2021 "أكبر مصنع" لإنتاج البطّاريات في العالم، بحسب ما كشف رئيس الشركة إيلون ماسك.

وقال ماسك خلال مؤتمر أوروبي افتراضي حول إنتاج البطّاريات "أظنّ أنه سيكون الأكبر في العالم مع طاقة إنتاج سنوي بمقدار 100 جيغاوات في الساعة ثمّ 250 جيغاوات في الساعة على مرّ الزمن".

وتشيّد "تيسلا" في جنوب برلين أوّل موقع لها في أوروبا من المرتقب تدشينه في العام 2021، على أن تصنع فيه سنويا 500 ألف سيارة كهربائية.

ومن شأن هذا المصنع أن يسمح للمجموعة بتزويد الأسواق الأوروبية بالبطّاريات والمحرّكات والمركبات، بدءا بنماذج "موديل واي" و"موديل 3". وقد لمّح ماسك إلى أنه يفكّر في نموذج جديد للسوق الأوروبية.

وتسعى "تيسلا" إلى الاضطلاع بدور طليعي في صناعة البطّاريات التي تعدّ عنصرا أساسيا لمستقبل السيارات الكهربائية بغية تعزيز تقدّمها على منافسيها في هذا المجال.

وكبار المصنّعين العالميين للبطّاريات هم راهنا صينيون وكوريون ويابانيون، في حين تمثلّ أوروبا 1 % لا غير من الإنتاج العالمي لهذه القطع.

وقد تقدّم إيلون ماسك البالغ 49 عاما على بيل غيتس ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم، بحسب تصنيف أصحاب المليارات الذي صدر الثلاثاء عن وكالة "بلومبرغ".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟