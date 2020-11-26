وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا عن 60 عامًا

توفي أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الاربعاء عن 60 عامًا، جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينوس أيريس، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسمه سيباستيان سانشي لوكالة فرانس برس.

وكان مارادونا المتوج بلقب كأس العالم عام 1986 والذي يُعدّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، قد خضع لجراحة في دماغه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وأعلن رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديس فورًا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقبل دقائق من الإعلان عن الخبر الذي هزّ العالم بأسره، تداولت الصحافة الارجنتينية أخبارا عن تدهور صحة لاعب نابولي الايطالي السابق مشيرة الى ان انه يتلقى العلاج من قبل الاطباء في منزله شمال العاصمة.

ونقلت قناة "تي واي سي" الرياضية "هناك اربع سيارات إسعاف امام مكان اقامته. لقد دعوا أفراد أسرته للقدوم. الامر خطير".

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية. خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينوس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بانقاص وزنه 50 كيلوغراماً.

وفي 2007 اسفر تعاطيه المفرط للكحول إلى نقله إلى المستشفى.