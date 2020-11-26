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أتالانتا يهزم ليفربول ويعزز حظوظه في بلوغ دور 16 بأبطال أوروبا

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:27

أتالانتا يهزم ليفربول ويعزز حظوظه في بلوغ دور 16 بأبطال أوروبا
أتالانتا يهزم ليفربول ويعزز حظوظه في بلوغ دور 16 بأبطال أوروبا

عزز أتالانتا الإيطالي حظوظه في بلوغ دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ليفربول الإنكليزي 2/ صفر، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالمسابقة، والتي شهدت فوز أياكس أمستردام الهولندي على ميتلاند الدنماركي 3/ 1.

ورفع أتالانتا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أياكس صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، حيث يلتقيان على ملعب الأخير في الجولة المقبلة من دور المجموعات.

على الجانب الأخر تجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط، لكنه ظل محافظا على صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أياكس وأتالانتا.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 60 عن طريق جوسيب إيليسيتش، قبل أن يسجل روبن جوسينس الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية، تقدم أياكس في الدقيقة47 عن طريق ريان جرافينبيرش ، قبل أن يضيف نصير مزرواي الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 66 سجل البرازيلي ديفيد نيريس الهدف الثالث لأياكس، قبل أن يسجل أوير مابل هدف تقليص الفارق للفريق الدنماركي في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، ودع فريق ميتلاند الدنماركي المنافسات القارية للموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بفارق سبع نقاط خلف أتالانتا صاحب المركز الثالث وأياكس صاحب المركز الثاني، وبالتالي لن يكون قادرا حتى على التأهل لمنافسات خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

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