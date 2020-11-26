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مغادرة 936 مسافراً أمس ووصول 246 عائداً

استئناف عمل معبر رفح لليوم الثالث والأخير

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:04

غزة- الرأي

استؤنف، صباح الخميس، العمل بمعبر رفح البري، في اليوم الثالث والأخير لفتحه في كلا الاتجاهين.

وقالت وزارة الداخلية، إن حافلات المسافرين بدأت بمغادرة قطاع غزة باتجاه الجانب المصري بعد تجهيزها من قبل أطقم هيئة المعابر.

وذكرت الهيئة العامة للمعابر، أن العمل عبر المعبر شهد يوم أمس مغادرة 936 مسافراً ووصول 246 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 43 مسافراً.

وأضافت الهيئة أن أطقمها، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عملت على تسهيل مغادرة المسافرين واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن فتح معبر رفح لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس.

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