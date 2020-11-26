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النائب العام يناقش خطة النيابة العامة الاستراتيجية لعام 2021- 2023

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:06

النائب العام يناقش خطة النيابة العامة الاستراتيجية لعام 2021- 2023
النائب العام يناقش خطة النيابة العامة الاستراتيجية لعام 2021- 2023

غزة- الرأي

ناقش النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مع لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة، للأعوام الثلاث القادمة2021-2023، ابتداء من التأكيد على رؤية النيابة العامة ورسالتها، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للنيابة خلال فترة الخطة، وبرامج وآليات توظيف خبراتها، وعملية تحديث أدائها الاستراتيجي المتجدد، وفق رؤية منهجية علمية تحمل قيم النزاهة والشفافية، وعلى ضوء توجهات الحكومة في تحقيق العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد، وحصاد أفضل النتائج في خدمة المواطنين وقطاع العدالة.

واستعرض النائب العام مع لجنة الخطة تقرير تقييم الاداء وفقا لمؤشرات الخطة الاستراتيجية السابقة للنيابة، وناقش معها وضع الخطوات العملية لاعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، وتحديد موعد لعقد ورشة عمل داخلية، لاجراء عملية تحليل بيئة المؤسسة، وتحديد عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات، لأخذها بعين الاعتبار في بناء الخطة الاستراتيجية القادمة، وتحديد الأهداف العامة للنيابة.
وأشار النائب العام الى ضرورة ان تتسم خطة النيابة بالمرونة وسهولة التطبيق، والاستفادة القصوى من الطاقات والقدرات والمهارات في تنفيذ برامجها؛ لتحقيق الغاية الفُضلى في إقامة العدل ونصرة الضعفاء وحماية المجتمع بأداء متميز.
والجدير ذِكره، أن لجنة الخطة الاستراتيجية يرأسها النائب العام، ومكونة من عضوية، المستشار/ محمد مراد رئيس ديوان النائب العام، د.ماهر المصري، مدير عام النيابة العامة، أ.خالد السقا مدير وحدة التخطيط والتطوير ، وأ.نداء الغفاري مدير وحدة الرقابة الداخلية .
 

127212846_3517798274974525_1380401823123705486_n النائب العام يناقش خطة النيابة العامة الاستراتيجية لعام 2021- 2023
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