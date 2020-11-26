وكيل الزراعة يتفقد مزارعي الخضار والورود جنوب القطاع

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، برفقة عدد من مدراء وزارته، مزارعي الخضار والورود في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك للتأكيد على دعم الوزارة للمزارع الفلسطيني وحماية منتجه المحلي.



وأعاد القدرة التشديد على سياسة وزارة الزراعة في تحقيق التوازن بين المزارع ثم المستهلك والتاجر، معتبرا أن المزارع الفلسطيني يقف في خط الدفاع الأول للدفاع عن شعبه من خلال المحافظة على أرضه وتوفير السلة الغذائية للمواطنين في أصعب الظروف والأمكنة.



وأكد القدرة، على أن وزارته لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم صمود المزارع وحمايته، داعيا كل الجهات الداعمة إلى المساهمة في تعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها في الحروب والكوارث الطبيعية لتعزيز صمودهم.

من جانبهم، طالب ممثلين عن المزارعين وزارة الزراعة، بمزيد من التسهيلات ومضاعفة الكميات التصديرية لمنتجاتهم الزراعية، معربين عن تأييدهم لاجراءات وزارة الزراعة الأخيرة في كسر الاحتكار والتزامهم في توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي بأسعار تناسب المستهلك الفلسطيني.

