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المباحث العامة تُحبط محاولة تهريب قِطع أثريّة عبر معبر رفح

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:21

رفح- الرأي

أحبطت دائرة مراقبة المعابر والموانئ بالمباحث العامة بالشرطة، أمس الأربعاء، محاولة تهريب قطع أثرية عبر معبر رفح البري.

وقال الرائد كمال البنا، مدير مباحث معبر رفح، إنه وخلال المتابعة الميدانية في صالة المغادرة بالمعبر في اليوم الثاني من فتحه ثلاثة أيام، تم الاشتباه بسيدة تحمل ممنوعات في أمتعتها.

وأضاف "البنا" ، إنه تم تفتيش أمتعة السيدة المذكورة من قبل عناصر الشرطة النسائية، حيث تم ضبط (4) قطع أثرية، وعلى الفور تم مباشرة التحقيق الأوّلي معها.

ولفت إلى أن السيدة اعترفت خلال التحقيق باستلام القطع من أحد الأشخاص ويدعى (ع، ن) 24 عاماً، من أجل توصيلها كأمانة داخل ظرف مغلق لأشخاص خارج القطاع، دون علمها بطبيعة محتويات الظرف.

وأوضح "البنا" أنه تم على الفور توقيف الشخص المذكور، وخلال التحقيق الأولي معه أقرّ بمحاولته تهريب القطع الأثرية إلى الخارج عن طريق السيدة التي تم ضبطها في معبر رفح.

وتابع: "تم تدوين أقوال المشتبه بهم، وتحريز المضبوطات حسب الأصول، وإحالة الملف والمضبوطات لقسم السياحة والأثار بالمباحث؛ لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية في القضية".

المباحث العامة تُحبط محاولة تهريب قِطع أثريّة عبر معبر رفح 440940b6-fb92-4ee5-826a-66a8e66cee58
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