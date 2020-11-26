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للفئة العمرية من (28 -35) عاماً

"صندوق دعم الشباب" يفتح باب التسجيل لقرض الزواج الحسن

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:31

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة – صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن فتح باب التسجيل لقرض الزواج الحسن، دورة (نوفمبر/2020) للفئة العمرية من (28 – 35) عاماً.

ولفتت هيئة الشباب والثقافة  إلى أن فتح باب التسجيل لقروض الزواج الحسن، اعتباراً من يوم الأحد 29/11/2020 وحتى يوم الخميس 3/12/2020 عبر الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب .pysf.ps

وأكد صندوق دعم الشباب أن هذه الدورة من القرض الحسن ستكون مخصصة للفئة العمرية (28 -35) لتعزيز فرص هذه الفئة ومنحها الأولوية لدورة واحدة كل عام، علماً بأن قيمة القرض (2000) دولار، يتم تسديدها على أقساط شهرية بقيمة (50) دولار، تخفيفاً على الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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