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"العمل" و"جمعية أطفالنا للصم" تنفذان مشروع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:39

وزارة العمل تنفذ مشروع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
وزارة العمل تنفذ مشروع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

شاركت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتشغيل في مقابلات اليوم الأول لمشروع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.


وحضر أ. اسلام اليازوري ممثلا عن الإدارة العامة للتشغيل في مقابلات المشروع المنفّذ من جمعية أطفالنا للصم وبالتعاون مع وزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).


يذكر أن 35 شخصًا من ذوي الإعاقة سيستفيدون من المشروع في مجالات مهنية مختلفة مثل التسويق الرقمي، وتصيم الأزياء، وصناعة المنتجات الخشبية.
ويشار إلى أن المشروع سيكون بواقع 200 ساعة تدريبية، ومن ثم سيتاح للمشاركين فرصة تشغيل لمدة ثلاثة أشهر.
 

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