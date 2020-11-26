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شرطة بلديـات رفح تضبط "6" خطوط مياه غير شرعية

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:14

شرطة بلديـات رفح تضبط "6" خطوط مياه غير شرعية-صورةتوضيحية
شرطة بلديـات رفح تضبط

رفح- الرأي

 ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي، عدداً من خطوط المياه الغير شرعية، بالإضافة إلى توقيف البناء في عدد من الأبنية المخالفة خلال جولتها التفتيشية برفقة موظفي بلدية رفح .


وأوضحت شرطة البلديات أنها رافقت موظفي بلدية رفح في التفتيش على خطوط المياه المسروقة والمباني المستمرة بالبناء من غير الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية .


وذكرت شرطة البلديات أنها ضبطت خلال الجولة التفتيشية "6" خطوط مياه مسروقة، بالإضافة إلى توقيف البناء على "3" مباني قيد الإنشاء، لعدم قيام أصحابها بإجراء التراخيص اللازمة، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها .
بواسطة : hanady
 

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