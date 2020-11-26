بلدية خان يونس تناقش مع "أصحاب الهمم" تعزيز خدمات ذوي الإعاقة

خان يونس- الرأي

ناقشت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع وفد من "أصحاب الهمم" تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتذليل المعيقات للمساعدة في دمجهم بالمجتمع وذلك من خلال موائمة بعض الطرق والمرافق الخدماتية لتسهيل وصولهم إليها وتلبية احتياجاتهم والتخفيف من المعاناة الواقعة عليهم.

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ورئيس قسم العلاقات الدولية أ. هيا الأغا، قد استقبلوا الوفد المذكور ممثلاً عن جمعية الثقافة والفكر الحر.

ورحب رئيس البلدية م. البطة، بكافة الحضور مؤكداً على أن البلدية تسعى دوماً لخدمة شريحة ذوي الإعاقة والتواصل مع كافة المؤسسات من أجل تبني برامج تساعدهم على الانخراط أكثر في المجتمع وتحقيق حياة أفضل للجميع، إلى جانب إيلاء المعاقين اهتماماً خاصاً لمساعدتهم على تخطي مصاعب الحياة، مؤكدًا أن البلدية قامت بموائمة حوالي (20) شارعًا خلال العاميين الماضيين لخدمة ذوي الإعاقة.

وأكد م.البطة على أن البلدية تسعى لتطوير مشاريعها التنموية من أجل خدمة تلك الشريحة المهمة في النسيج المجتمعي الفلسطيني، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل خدمة المعاقين وتلبية إحتياجاتهم لمساعدتهم على العيش بحرية وكرامة دون معيقات.

واستمع رئيس البلدية إلى ملاحظات الوفد الزائر ومطالبهم حول ضرورة توفر مداخل خاصة بهم في المباني الخدماتية والمؤسساتية وممرات مرور آمن في الشوارع العامة، ومناقشة امكانية إقامة ممر بحري خاص بأصحاب الهمم، ووعد رئيس البلدية بدارسة كافة الملاحظات وتلبيتها حسب الامكانيات المتاحة، إلى جانب التواصل مع الجهات الأخرى لتلبية باقي مطالبهم وتذليل العقبات من أمامهم.

