الأوقاف تناقش مقترح لائحة عمل لجان إعمار المساجد التاريخية بغزة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية ورشة عمل لمناقشة مقترح لائحة عمل لجان إعمار المساجد التاريخية في قطاع غزة للمحافظة عليها وحمايتها., وذلك في قاعة الشيخ حمدي مدوخ في مقر الوزارة بحضور ومشاركة ممثلين عن كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين.

بدوره رحب د. أشرف اسماعيل مدير العلاقات الدولية في الأوقاف بالشراكة مع الجهات المختصة حول ملف إعمار المساجد التاريخية للمحافظة عليها وحمايتها, منوهاً الى أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار حرص وزارة الاوقاف على الشراكة المجتمعية مع جهات الاختصاص وخصوصاً فيما يتعلق بحماية الموروث الثقافي الفلسطيني والمساجد التاريخية على وجه الخصوص.

من جهته بين د. أحمد الأسطل مدير مركز إيوان بالجامعة الإسلامية مدى الحاجة الملحة لهذه اللائحة في هذه المرحلة بالذات مع تكرار أعمال الإعمار التي لا تتناسب مع القيمة التاريخية لهذه المساجد, لافتًا الى أن المركز يولي الموروث الثقافي والتاريخي في فلسطين أهمية خاصة للحفاظ عليه.

كما واستعرض م. محمود بلعاوي من مركز إيوان الإطار العام للائحة وفصولها وبنودها والذي أدار النقاش والاستماع لمداخلات الإخوة الحضور.

وتخلل الورشة مناقشة جملة من الملفات كان أبرزها العنوان وإطار عمل اللائحة, والتعريفات والأحكام العامة والتدابير الإدارية والفنية للمشروع.

