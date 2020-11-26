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الزراعة تناقش تقييم دراسة الوضع المائي للمحررات

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:53

الزراعة تناقش تقييم دراسة الوضع المائي للمحررات
الزراعة تناقش تقييم دراسة الوضع المائي للمحررات

غزة- الرأي

ناقشت وزارة الزراعة مع كل من سلطة المياه الفلسطينية والحكم المحلي دراسة تقيمية للوضع المائي في الأراضي المحررة .
وبدأت لجنة خاصة بإعداد دراسة حول الهدر المائي في الاراضي المحررة، ضمت كل من سلطة المياه، رئيسا وعضوية كلا من وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي.
وتم عقد عدد من اللقاءات وجولات ميدانية استقصائية، هدفها مناقشة الإحصاءات و المعطيات الخاصة بالاحتياج المائي للمحاصيل الزراعية، و مقارنة ذلك بكميات المياه الفعلية المستخدمة لأغراض الري، والوقوف على الاستخدامات المختلفة للمياه في قطاعات البلديات المستخدمة لمياه الشرب والاستخدامات السياحية و الصناعية والتعليمية وغيرها.
وتبذل اللجنة جهود مع العديد من الأطراف للوقوف على الأوضاع الحالية من أجل الوصول إلى وضع حلول وتوصيات تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في هذه القطاعات كافة، بما يضمن حماية الخزان الجوفي من الاستنزاف و التدهور وتحقيق التنمية المطلوبة في هذه المناطق.
 

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