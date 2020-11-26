"هنية" يعلن عن صرف المنحة المالية للأندية في ديسمبر المقبل

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضة عن تحديد يوم (7) ديسمبر المقبل، لتسليم المنحة المالية المخصصة لأندية الدرجتين الممتازة والأولى لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع هنية مع رؤساء وممثلي أندية الدرجة الممتازة ومن ثم أندية الدرجة الأولى، صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى بمدينة غزة.

وحيا هنية خلال اللقاء جهود إدارات الأندية في التحضير للدوري الجديد، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى حول الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة "كورونا"، بناءً على القرارات الحكومية لمواجهة أزمة الوباء.

وتطرق هنية إلى التعليمات الواجب اتباعها خلال المشاركة في الدوري والدخول إلى الملاعب، والحفاظ على سلامة اللاعبين والكوادر الرياضية بالأندية، وأكد على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالفها، وقال هنية إن سلامة اللاعبين والمنظومة الرياضية تقع على سلم الأولويات، وقال:" لن نسمح بأن يستمر النشاط الرياضي في حال شعرنا بخطورة الموقف أو أن يخالف أي ناد التعليمات، لأننا نعطي الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والكوادر الرياضية، ولن يكون لدينا أي تعاطف مع أحد في القرارات التي سنتخذها، لأننا قدمنا التعهد بأن يكون النشاط الرياضي نموذجا في الالتزام".

وتضمنت التعليمات التي كشف عنها هنية خلال اللقاء البنود التالية:" التزام الأندية بالأعداد المسموح بتواجدها داخل الملعب بواقع (35) شخص من كل نادي، إغلاق الأندية التي يتواجد بجوارها أو ضمن نفوذها الملعب المقام عليه المباراة حتى لا تتاح الفرصة للتجمعات بالقرب من الملاعب، سيتم تجميد نشاط النادي الذي تتجمع جماهيره للاحتفال أثناء أو بعد أي مباراة ولمدة عام كامل، الالتزام بالفحوصات الطبية التي تقرها الدائرة الطبية واستبعاد أي لاعب مصاب بفيروس "كورونا".

يذكر أن هنية التقى رؤساء أندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الأولى في اجتماعين منفصلين، واستمع للاستفسارات ووضح كل ما يتعلق بالقرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بالدوري.