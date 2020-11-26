وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف 12 طن "ثومة" غير صالحة للاستخدام الآدمي وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تسعى لوضع خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن صرف المنحة المالية للأندية في ديسمبر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية "زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش تقييم دراسة الوضع المائي للمحررات وكالة الرأي الفلسطينية مفوض "أونروا": أزمتنا غير مسبوقة ونبذل جهدنا لدفع الرواتب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنظم ندوة إلكترونية عن واقع الأسيرات في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري بخان يونس يستهدف 315 طالباً للوقاية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش مقترح لائحة عمل لجان إعمار المساجد التاريخية بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تتلف 12 طن "ثومة" غير صالحة للاستخدام الآدمي

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:24

127582733_3561914240554الزراعة تتلف 12 طن "ثومة" غير صالحة للاستخدام الآدمي637_2420840885453828088_n
127582733_3561914240554الزراعة تتلف 12 طن

غزة- الرأي

أتلفت الطواقم العاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المختصة بمعبر كرم أبو سالم التجاري 41 مخال تومه مايعادل 12 طن غير صالحة للاستخدام الادمي" وذلك بسبب وجود فساد ظاهري وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وأكدت الادارة العامة للتسويق والمعابر أن هذا الاجراء يأتي ضمن المتابعة اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري
وأشارت الى أنه تم اتلاف الكمية المذكورة بعدما تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة، بوزارة الزراعة، لذلك تقرر وعبر اللجان المختصة وبحضور الجهات القانونية إتلافها بعدما تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي .
وأكدت الوزارة حرصها ومتابعتها على مراقبة كل ما يتم ادخاله من معبر كرم ابو سالم لقطاع غزة.
 

127610853_3561914353887959_7861768135697540800_n الزراعة تتلف 12 طن 127274673_3561914077221320_7146234287730867695_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟