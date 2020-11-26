وزارة العمل تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا

غزة- الرأي

زارت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني، بلدية بيت لاهيا؛ لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وضم وفد الإدارة العامة للتدريب المهني م.حسام دخان مدير مركز تدريب الإمام الشافعي، وم.ربحي عودة مدير مركز تدريب مهني الشمال، والمدرب المهني م.أحمد البراوي.

وتطرق الوفد للحديث مع م.علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا لموضوع استيعاب متدربين من المراكز المهنية في البلدية.

وتتبع مراكز التدريب المهني لوزارة العمل، ويبلغ عددها 5 مراكز موزعة على محافظات غزة.

وتقدم المراكز خدماتها التدريبية للطلبة بشكل مجاني، وتضم اقسام مختفلة مثل التبريد والتكيف، والطاقة الشمسية، والتجميل، والخياطة، والكهرباء، والنجارة وأقسام الإنشاءات مثل الطوبار والتسليح والبلاط والقصارة، وغيرها من الأقسام.

