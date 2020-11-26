وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف 12 طن "ثومة" غير صالحة للاستخدام الآدمي وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تسعى لوضع خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن صرف المنحة المالية للأندية في ديسمبر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية "زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش تقييم دراسة الوضع المائي للمحررات وكالة الرأي الفلسطينية مفوض "أونروا": أزمتنا غير مسبوقة ونبذل جهدنا لدفع الرواتب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنظم ندوة إلكترونية عن واقع الأسيرات في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري بخان يونس يستهدف 315 طالباً للوقاية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش مقترح لائحة عمل لجان إعمار المساجد التاريخية بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:27

وزارة العمل تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا
وزارة العمل تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا

غزة- الرأي

زارت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني، بلدية بيت لاهيا؛ لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.
وضم وفد الإدارة العامة للتدريب المهني م.حسام دخان مدير مركز تدريب الإمام الشافعي، وم.ربحي عودة مدير مركز تدريب مهني الشمال، والمدرب المهني م.أحمد البراوي.
وتطرق الوفد للحديث مع م.علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا لموضوع استيعاب متدربين من المراكز المهنية في البلدية.
وتتبع مراكز التدريب المهني لوزارة العمل، ويبلغ عددها 5 مراكز موزعة على محافظات غزة.
وتقدم المراكز خدماتها التدريبية للطلبة بشكل مجاني، وتضم اقسام مختفلة مثل التبريد والتكيف، والطاقة الشمسية، والتجميل، والخياطة، والكهرباء، والنجارة وأقسام الإنشاءات مثل الطوبار والتسليح والبلاط والقصارة، وغيرها من الأقسام.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟