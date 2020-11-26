الزراعة: 17.4 مليون متر مكعب كمية الأمطار بالقطاع

غزة- الرأي

قالت وزارة الزراعة إن كميات هطول الأمطار في فلسطين تبشر بموسم جيد ينعش القطاع الزراعي.

وأضافت الوزارة في بيان وصل "الرأي" الخميس، إن كمية المياه التي هطلت على المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية بلغت 17.4 مليون متر مكعب، بينما بلغت النسبة المئوية للهطول 17.8 % لكافة المحافظات.

وأشارت إلى أن متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم بلغت 70.4 ملم، وعدد أيام الهطول لهذا الموسم بلغت 6 أيام.

وأوضحت الوزارة أن أعلى معدلات الهطول كان في مدينة بيت لاهيا 95 ملم.

وأكدت الوزارة أنها على استعداد تام للتعامل مع موسم الأمطار ولتقديم المساعدة والإرشاد للمزارعين، مطالبةً اياهم بإتباع كافة الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار لا قدر الله .