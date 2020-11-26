وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تشكل لجنة مشتركة مع "الاقتصاد" لمتابعة الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 104 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف 12 طن "ثومة" غير صالحة للاستخدام الآدمي وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تسعى لوضع خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن صرف المنحة المالية للأندية في ديسمبر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية "زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش تقييم دراسة الوضع المائي للمحررات وكالة الرأي الفلسطينية مفوض "أونروا": أزمتنا غير مسبوقة ونبذل جهدنا لدفع الرواتب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنظم ندوة إلكترونية عن واقع الأسيرات في ظل كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

بيت لاهيا تسجل أعلى معدل

الزراعة: 17.4 مليون متر مكعب كمية الأمطار بالقطاع

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:57

غزة- الرأي

قالت وزارة الزراعة إن كميات هطول الأمطار في فلسطين تبشر بموسم جيد ينعش القطاع الزراعي.

وأضافت الوزارة في بيان وصل "الرأي" الخميس، إن كمية المياه التي هطلت على المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية بلغت 17.4 مليون متر مكعب، بينما بلغت النسبة المئوية للهطول 17.8 % لكافة المحافظات.

وأشارت إلى أن متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم بلغت 70.4 ملم، وعدد أيام الهطول لهذا الموسم بلغت 6 أيام.

وأوضحت الوزارة أن أعلى معدلات الهطول كان في مدينة بيت لاهيا 95 ملم.

وأكدت الوزارة أنها على استعداد تام للتعامل مع موسم الأمطار ولتقديم المساعدة والإرشاد للمزارعين، مطالبةً اياهم بإتباع كافة الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار لا قدر الله .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟