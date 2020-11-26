الأوقاف تُصدر تعميمًا لمؤذنيها بخصوص أذان صلاة الفجر

غزة – الرأي:

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة تعميمًا إلى جميع مؤذني المساجد بقطاع غزة، أكدت فيه على ضرورة الالتزام التام بموعد رفع أذان الفجر الأول قبل 30 دقيقةً من موعد الأذان الرسمي الثاني الذي يُعلن دخول الوقت.

ونوهت الوزارة إلى أن هذا التعميم يأتي للتأكيد على المؤذنين بموعد الأذان الأول حتى لا يلتبس على الناس دينهم، ويُؤدوا العبادة على وجهها الأكمل، مشيرةً إلى أن عدم توحيد الأذان الأول غالبًا ما يُسبب إرباكًا لدى المواطنين.

وقالت: "في حال تعذر رفع الأذان الأول في الموعد المحدد، يُمنع رفعه في غير الوقت المحدد حتى لا يتم إرباك الناس".

وأكدت أنه سيتم متابعة تنفيذه هذا التعميم من خلال أقسام المساجد والمفتشين بالمديريات، داعيةً إلى الإبلاغ عن المساجد المخالفة عبر الاتصال على جوال رقم (0599345155).

