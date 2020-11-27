تشيلسى يحدد 5 ديسمبر المقبل موعدا لعودة الجماهير.. رسميا

أعلن تشيلسي الإنجليزي، عن عودة الجماهير إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، خلال مواجهة ليدز يونايتد، يوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد أعلن الإثنين الماضى، عن عودة الجماهير إلى جميع ملاعب الرياضات المختلفة، بعد نهاية الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يوم 2 ديسمبر المقبل، بحد أقصى 4 آلاف متفرج.

وقال بيان تشيلسي، إنه بعد تصريح وزير الصحة مات هانكوك في مجلس العموم في وقت سابق، والذي حدد المناطق في إنجلترا التي ستخضع لمستويات القيود بعد 2 ديسمبر، سيسمح النادى، بالترحيب بعودة المشجعين إلى ملعب "ستامفورد بريدج" الشهر المقبل، وتعني حالة المستوى 2 في لندن أنه سيتم السماح لما يصل إلى 2000 مشجع بحضور مباراة الدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد يوم السبت 5 ديسمبر.

وتغيب الجماهير، عن ملاعب البريميرليج، منذ شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق البلوز، المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى هذا الموسم، برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر فريق توتنهام، برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن ليفربول، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط.

ويستضيف تشيلسي، نظيره فريق توتنهام، مساء الأحد المقبل، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.