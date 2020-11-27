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روما يتأهل لدور الـ 32 من الدورى الأوروبى بثنائية فى كلوج

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:44

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وصل فريق روما الإيطالى، لدور الـ32 من الدورى الأوروبى "يوروباليج"، بعد فوزه على مضيفه كلوج الرومانى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "كونستانتين رادوليسكو" فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور المجموعات للدورى الأوروبى.
 
سجل جابرييل لاعب كلوج فى مرماه الهدف الأول للذئاب فى الدقيقة 49، واحرز جوردان فيرتو الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 67.
 
بتلك النتيجة يرتفع رصيد روما إلى 10 نقاط فى صدارة المجموعة ويتأهل رسميا إلى دور الـ32، فيما يحتل كلوج المركز الثالث برصيد 4 نقاط. 
 
وكان يونج بويز السويسرى قد حقق الفوز على سيسكا صوفيا البلغارى بهدف ليحتل وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط.
 
وفى إطار المجموعة السادسة، حقق نابولى الإيطالى فوزا ثمينا على ضيفه ريجيكا الكرواتى بهدفين دون رد، سجلهما ماتيو بوليتانو وهيرفينج لوزانو ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد وألكمار الهولندى بعد تعادلهما سلبيا على ملعب الأخير.
 

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