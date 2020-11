طريقة أسهل للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك فى Gmail.. جربها

أضافت شركة جوجل اختصارًا جديدًا إلى لوحة Gmail الجانبية الخاصة بجهات اتصال جوجل، حسبما أعلنت الشركة عبر منشور مدونة، فيما يتم طرح الميزة بدءًا من 23 نوفمبر، ولعل الهدف من إضافة هذا الاختصار هو جعل المستخدمين يرون معلومات إضافية حول الأشخاص داخل مؤسستهم.



وقالت الشركة "تتوسع هذه الميزة عند المعلومات التي يمكنك عرضها بالفعل عند التمرير فوق اسم شخص في Gmail، وفي اللوحة الجانبية، ويمكنك معرفة المزيد حول هوية الشخص الذي تتعاون معه، والفريق الذي يعمل فيه، وما إذا كنت قد تفاعلت معهم من قبل، ونأمل أن تسهل هذه الميزة التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ".



ومن خلال اختصار اللوحة الجانبية هذا، سيتمكن مستخدمو Gmail من رؤية معلومات الاتصال الأساسية مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني والفريق والمدير وموقع المكتب والمكتب، وأخيرًا ما إذا كانوا قد تلقوا بريدًا إلكترونيًا منهم من قبل، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا الاختصار أيضًا للمستخدمين إضافة أشخاص إلى جهات الاتصال الخاصة بهم وإرسال بريد إلكتروني أو رسالة إليهم.



وقالت جوجل إنه لا يوجد تحكم إداري في هذه الميزة ولا يوجد إعداد للمستخدم النهائي لهذه الميزة، وكشفت الشركة أن الميزة متاحة لـ جوجل Workspace Essentials و Business Starter و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus ، بالإضافة إلى G Suite Basic و Business و Education و Enterprise for Education و Nonprofits وحتى أولئك الذين يستخدمون حسابات جوجل الشخصية.