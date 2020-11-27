الدفاع المدني يُنفذ 20 مهمة خلال المنخفض الجوي

غزة-الرأي

نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة 20 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي يمر بالأراضي الفلسطينية منذ عصر الاربعاء .

وتركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار.

وأوضح تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع حادثي سقوط ألواح معدنية، وعاينت سبعة منازل تضررت بفعل تجمع مياه الأمطار، بالإضافة إلى التعامل مع ستة تجمعات للمياه في محافظات القطاع.

كما تعاملت أطقم الإنقاذ مع حادثي سقوط عامود كهرباء وإحدى الأشجار بفعل الرياح، في حين أخمدت أطقم الإطفاء ثلاثة حرائق محدودة منذ بداية المنخفض.

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات نتيجة تلك الحوادث، حتى الساعة 12:00 من ظهر الخميس.