مستشفى العيون ينظم دورة تدريبية بعنوان " المهارات الادارية الاساسية"

غزة-الرأي

نظمت اللجنة العلمية بدائرة الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى العيون دورة بعنوان" المهارات الادارية الاساسية" بحضور ومشاركة عدد من جميع الفئات العاملة في المستشفى وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى .

بدورها ، أكدت د. نجوى جبر المدير الإداري والمالي بالمستشفى أن هذه الدورة تأتي في سياق سلسلة من الدورات النوعية التي تهتم بها إدارة المستشفى مبينا حرص الادارة على عقد مختلف الدورات التدريبية على وجه التحديد لرفع مستوى مهارات الموظفين وبما يساعدهم على إتمام أعمالهم الوظيفية والشخصية ، مشددة على حرص والتزام إدارة المستشفى بالرقي بالكادر البشري.

من جانبه ،أوضح أ. ماهر صالح أستشاري تنمية موارد بسرية ومدرب الدورة أن دورة المهارات الادارية الاساسية من أهم الدورات التي تساعد الموظف على اكتساب مهارات الاتصال والتواصل الفعال ، و مهارات إدارية أيضا التي تعمل على الرقي بمستوى الموظف الشخصي والإداري

من جهتهم ، أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه الدورة التي بينت لهم خلال اللقاء الأول موضوعات نوعية ومعلومات جديدة تهتم في حياة الموظف الشخصية و العملية .

