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"شرطة رفح" تُنهي خلافين ماليين بقيمة 19 ألف دولار

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:04

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غزة-الرأي

أنهى جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، خلافين ماليين منفصلين بين المواطنين بقيمة 19 ألف دولار.

وفي هذا السياق؛ أنهى قسم الشكاوى المالية بمركز شرطة تل السلطان في محافظة رفح، خلافاً مالياً بين مواطنين على معاملات تجارية تمت بينهما.

وبيَن الرائد حمزة حمد مدير قسم الشكاوى المالية أن قسمه استقبل شكوى خلافاً مالياً بقيمة 15 ألف دولار بين اثنين من المواطنين.

وأشار حمد أنه تم جمع الأطراف في مكتبه واستمع لبيناتهما والمستندات المؤيدة للوقائع، موضحًا أنه وبعد جهود حثيثة تم إنهاء الخلاف وإعادة الحقوق بما اتُفق عليه بين الطرفين والتنازل عن الشكاوى المقدمة من قبلهما.

وفي سياق متصل؛ أنجز مكتب الشكاوى التابع لقسم الأمن والعمليات في معبر كرم أبو سالم خلافًا ماليًا قيمته نحو 4 آلاف دولار وهي عبارة عن أجرة نقل.

وأوضح مدير شرطة معبر كرم أبو سالم التجاري المقدم هيثم موسى أنه بناءً على الشكوى المقدمة من إحدى الشركات ضد شركة شركة أخرى  تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب الشكاوى للاستماع للطرفين ومحاولة إنهاء الخلاف بينهم.

ولفت إلى أنه بعد جهود ولقاءات متتالية، تم حل الخلاف المالي بين الطرفين، وتسليم المبلغ المتفق عليه للمشتكي، وتحرير سند اتفاق مخالصة بينهما وإنهاء الخلاف بشكل كامل.

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