مستشفى بيت حانون: نجاح عملية معقدة لعشرينية تعانى من انسداد مرارى خلقى

غزة-الرأي

نجح الطاقم الطبي فى قسم الجراحة العامة بمستشفى بيت حانون من إجراء عملية جراحية معقدة لعشرينية نتيجة عيب خلقى فى منطقة القنوات المرارية والتهابات شديدة (انسداد مراري) .

وقال د. رائد طبيل طبيب الجراحة العامة أن المريضة وصلت لمستشفى بيت حانون وهى تعانى من آلام شديدة في البطن و استفراغ متواصل و عدم القدرة على الأكل و ارتفاع في حرارة الجسم،لافتا إلى أنه و بعد الفحص السريري و التصوير بالرنين المغناطيسي و صورة المنظار للقنوات المرارية تبين وجود عيوب خلقية في منطقة القنوات المرارية والتهابات شديدة (انسداد مراري)".

وأضاف:" كانت الخيارات ضئيلة مع صعوبة التحويل للعلاج بالخارج في ظل جائحة كورونا و ظروف العمل الحالية، حيث كان ولابد من التدخل الجراحي لإجراء العملية في مستشفى بيت حانون بمساعدة الفريق الطبي و الطاقم التمريضي و قسم التخدير ".

وتابع": تم اجراء العملية من خلال توصيل القناة المرارية الكبدية مع الأمعاء الدقيقة لتصريف العصارة الصفراوية، حيث استمرت نحو 5 ساعات متواصلة، وقد تكللت العملية بالنجاح بحمد الله وفضله دون أي مضاعفات" .

من جانبها، وجهت المريضة شكرها و امتنانها لطاقم وإدارة مستشفى بيت حانون على دورهم الطبي و الرعاية المقدمة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا.

