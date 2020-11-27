"السراج" يؤكد عمق العلاقات بين أبناء شعبنا المسلمين والمسيحيين

غزة-الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج عمق العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب الفلسطيني من الديانتين الإسلامية والمسيحية وأهمية تعزيز الروابط بينهما؛ مشددا على أنه لايوجد تفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الحزب السياسي .

جاء ذلك خلال حفل إطلاق فيلم يحكي قصة التعايش الإسلامي المسيحي في غزة أنتجه مجلس العلاقات الدولية و وكالة شهاب واستضافته بلدية غزة في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي.

وحمل الفيلم عنوان "نحن .. قصة شعب يعيش في سلام ديني ". وشارك في حفل إطلاق الفيلم الى جانب رئيس البلدية د.باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وممثل الكنيسة الأب يوسف أسعد، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والمهتمين .

وأشاد رئيس البلدية بفكرة الفيلم الذي تعكس روح التآخي والمساواة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد .

وأكد أن أبواب بلدية غزة مفتوحة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني بكافة فئاته للمساهمة في عملية البناء والتطوير وخدمة سكان المدينة وتعزيز التعاون والمشاركة في عملية النهوض بالمدينة.

