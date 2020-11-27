وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى بيت حانون: نجاح عملية معقدة لعشرينية تعانى من انسداد مرارى خلقى وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة رفح" تُنهي خلافين ماليين بقيمة 19 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون ينظم دورة تدريبية بعنوان " المهارات الادارية الاساسية" وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفذ 20 مهمة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُحرر 592 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات السلامة وحظر التجوال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2689) الجمعة 27/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية طريقة أسهل للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك فى Gmail.. جربها وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعثر على الرقم التسلسلى لأى هاتف آيفون حال فقدانه؟ وكالة الرأي الفلسطينية علماء ينشئون مصانع لإنتاج الهيدروجين.. اعرف السبب وكالة الرأي الفلسطينية 4 أطعمة شتوية تعزز المناعة وتقاوم العدوى
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تطالب بتوفير كميات كبيره من الوقود للتعامل مع المنخفضات

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:26

1
1

غزة-الرأي

أكدت بلدية غزة أنها بحاجة لتوفير كميات من الوقود تكفي للعمل لاسيما خلال المنخفضات الجوية وحالات الطوارئ التي تتعرض لها المدينة، موضحةً أن نقص الوقود اللازم لعمل البلدية سيؤدي إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين في المدينة.
وقالت البلدية إن كمية الوقود المتوفرة حالياً لا تزيد عن 3000 لترا وهي كمية قليلة لاتكفي للعمل لاسيما في أوقات الطوارئ والمنخفضات الجوية التي تحتاج فيها البلدية لكمية أكبر نسبياً بسبب العمل المتواصل على مدار الساعة في تقديم الخدمات وتصريف مياه الأمطار.
وأهابت البلدية بالمواطنين في المدينة لاسيما فئة المقتدرين بضرورة تسديد فاتورة الخدمات أو جزء منها والاستفادة من التسهيلات المالية التي تقدمها البلدية للمواطنين لتمكنيها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ومساعدتها في تجاوز الأزمة.
وشددت على أن عدم الاستجابة لطلب البلدية وتوفير الوقود اللازم سيؤدي إلى تداعيات كبيرة وتراجع في مستوى الخدمات الأساسية كالنظافة وتوفير المياه ومعالجة طفح الصرف الصحي والخدمات الأخرى.
وبينت أنها على تواصل دائم مع وزارة الحكم المحلي للعمل على مساعدة البلدية في توفير الوقود اللازم وبدعم حكومي على حساب المقاصة بين البلدية والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في الاستمرار بتقديم الخدمات وحث الجهات ذات العلاقة لمؤازرة البلدية في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلدية والقطاع بشكل عام.
يذكر أن بلدية غزة تعاني من أزمة مالية حادة بسبب تراجع عائداتها المالية وعدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بدفع فاتورة الخدمات لاسيما خلال جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على كافة قطاعات الاقتصاد المحلي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟