ريال مدريد يسعى لاستعادة انتصاراته على حساب ألافيس

يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس فى العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدورى الإسبانى، ويحتل الريال المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 17 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، فى حين يتواجد ألافيس فى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، فى حين يحتل ريال سوسيداد الصدارة برصيد 23 نقطة.
ريال مدريد ضد ألافيس
ويسعى الفريق الملكى بقيادة مديره الفنى الفرنسى زين الدين زيدان، إلى استعادة الانتصارات فى الليجا، بعد أن تعرض للخسارة أمام فالنسيا 4-1، وتعادل أمام فياريال 1-1 فى آخر مواجهتين، ليتراجع للمركز الرابع فى جدول الترتيب.
ويدخل الريال اللقاء بمعنويات عالية، عقب الفوز على إنتر ميلان الإيطالى بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، ليقترب من التأهل لدور الـ16.
أما ديبورتيفو ألافيس فيسعى لتحقيق الانتصار هو الآخر، بعد أن تعادل فى اللقاءات الثلاث الماضية.
وقال زيدان فى المؤتمر الصحفى للقاء :"أمام ألافيس إنه نهائى آخر، ونريد أن نكرره، سيجعلون الأمر صعبًا بالنسبة لنا، غداً سيكون لدى 24 لاعبًا يمكن للجميع اللعب وهذا أمر جيد."
وتابع قائلا :"نريد هذه الصلابة التى لعبنا بها ضد الإنتر، لكن كانت هناك مباريات أخرى كنا فيها جيدين للغاية، تذبذب مستواه الفريق؟ هذه كرة قدم ويمكن أن نواجه صعوبات فى أشياء كثير".
وعن حالة لاعبيه، قال :"راموس في حالة جيدة، بنزيما بحاجة الى بعض الوقت، ولكن المهم انه بخير، كارباخال يعانى من شيء، سننتظر الفحص الطبى، يبدو بأنه شيء بسيط ."