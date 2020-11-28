ريال مدريد يسعى لاستعادة انتصاراته على حساب ألافيس

يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس فى العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدورى الإسبانى، ويحتل الريال المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 17 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، فى حين يتواجد ألافيس فى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، فى حين يحتل ريال سوسيداد الصدارة برصيد 23 نقطة.

ريال مدريد ضد ألافيس

ويسعى الفريق الملكى بقيادة مديره الفنى الفرنسى زين الدين زيدان، إلى استعادة الانتصارات فى الليجا، بعد أن تعرض للخسارة أمام فالنسيا 4-1، وتعادل أمام فياريال 1-1 فى آخر مواجهتين، ليتراجع للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

ويدخل الريال اللقاء بمعنويات عالية، عقب الفوز على إنتر ميلان الإيطالى بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، ليقترب من التأهل لدور الـ16.

أما ديبورتيفو ألافيس فيسعى لتحقيق الانتصار هو الآخر، بعد أن تعادل فى اللقاءات الثلاث الماضية.

وقال زيدان فى المؤتمر الصحفى للقاء :"أمام ألافيس إنه نهائى آخر، ونريد أن نكرره، سيجعلون الأمر صعبًا بالنسبة لنا، غداً سيكون لدى 24 لاعبًا يمكن للجميع اللعب وهذا أمر جيد."

وتابع قائلا :"نريد هذه الصلابة التى لعبنا بها ضد الإنتر، لكن كانت هناك مباريات أخرى كنا فيها جيدين للغاية، تذبذب مستواه الفريق؟ هذه كرة قدم ويمكن أن نواجه صعوبات فى أشياء كثير".

وعن حالة لاعبيه، قال :"راموس في حالة جيدة، بنزيما بحاجة الى بعض الوقت، ولكن المهم انه بخير، كارباخال يعانى من شيء، سننتظر الفحص الطبى، يبدو بأنه شيء بسيط ."