يوفنتوس ضيفا ثقيلا على بينيفنتو الليلة

يحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره بينفينتو، في تمام السابعة مساء، اليوم السبت، على ملعب سيرو فيجوريتو، لخوض مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بعد أن كان السيدة العجور قد حقق الفوز على فيرينكفاروسى المجرى في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز على كاليارى في مباراة الجولة الماضية من الكالتشيو.

يدخل أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس مباراة الليلة متحفزا لمواصلة الانتصارات، بعد فوز اليوفى في مباراتيه الأخيرتين، أملا في الدفاع عن اللقب، بعد استعادة روح الفوز، عقب المستوى المترنح الذى ظهر به السيدة العجوز منذ بداية الموسم.

وكان يوفنتوس قد فاز ضيفه كالياري بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز، حيث سجل النجم البرتغالي كريستانو رونالدو، هدف التقدم للسيدة العجوز في الدقيقة 38، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني بنفسه عند حلول الدقيقة 42.

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق بينفينتو مباراة اليوم على أمل استغلال عامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية، ومحاولة الفوز على يوفنتوس، بعد أن كان أصحاب الأرض قد حققوا فوزًا هامًا خارج ملعبهم على حساب فيورنتينا، بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الماضية من الكالتشيو.

يحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نفطة، بينما يحل بينفينتو المركز الـ 14، برصيد تسع نقاط فقط.