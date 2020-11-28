الأهلى يرفع لقب دورى أبطال أفريقيا فى غياب الجماهير



علقت صحيفة "آس" الإسبانية، على تتويج الأهلى، بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "القاهرة".



وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة :"انتهى كل شئ في القاهرة، قائد الأهلي الشناوي يرفع لقب كأس إفريقيا مع سقوط قصاصات ورق على الشياطين الحمر بينما يحتفل الأبطال مع العاملين في الغرف الخلفية لغياب الجماهير".



وتابعت الصحيفة :"سيخوض الأهلي الآن نهائيات كأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تقام في قطر في فبراير المقبل، بايرن ميونيخ والفائزون من الاتحادات القارية الأخرى (الكونميبول ، دوري أبطال آسيا ، إلخ).



ويعد الأهلى، النادى العربي، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان أخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى، رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدوري القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.

وسيطر التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، على أحداث الشوط الأول من اللقاء، تقدم عمرو السولية، للأهلى فى الدقيقة الخامسة، ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا، فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 31.

وفى الشوط الثانى، سجل محمد مجدى أفشة، هدف فوز الأهلى بالمباراة، بالدقيقة 86 من زمن المباراة.