كيفية إنشاء صفحة ويكيبيديا لشخص أو مكان فى 9 خطوات



أصبحت ويكيبيديا واحدة من أكبر مصادر المعلومات وأكثرها شعبية في العالم منذ إطلاقها، وحاليا تشمل على عشرات الملايين من الصفحات من المعلومات، وجميع محتويات ويكيبيديا من إنشاء المستخدمين، مما يعني أن أي شخص لديه حساب مسجل يمكنه إنشاء ونشر صفحة جديدة.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يتعاون المحررون في هذه الصفحات، ويغطون مواضيع مختلفة من الأشخاص البارزين والأماكن إلى العلوم والثقافة الشعبية، ولسوء الحظ، في حين أن النظام الأساسي مفتوح وتعاوني، لا يمكنك فقط إنشاء صفحة لأي شيء.



تحتوي ويكيبيديا على متطلبات تمييز بشكل أساسي أن موضوع الصفحة الجديدة يجب أن يكون قد كتب عنه في منشورات يمكن التحقق منها مثل الكتب أو المجلات أو المجلات الأكاديمية، ولم يتم كتابتها مسبقًا على ويكيبيديا.



ويجب أن يفي المحتوى الخاص بك أيضًا بمتطلبات المحتوى الأساسية لوكيبيديا، وبمجرد إرسال المسودة، سيستغرق الأمر عدة أسابيع لمراجعة مقالتك من جانب مسئول النشر.



وفي هذه المرحلة، سيتم تأكيده وعرضه على ويكيبيديا أو رفضه، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل المسودات الخاصة بك في أي وقت خلال هذا الوقت ويجب إجراء تعديلات مرة واحدة على الأقل في غضون ستة أشهر، وإلا سيتم حذف المسودة.



سواء كنت فردًا لديه بعض الاهتمامات العاطفية أو خبيرًا في التسويق يمثل شركة أو علامة تجارية، إذا كنت مهتمًا بالدخول إلى بناء صفحة ويكيبيديا، فإن الموقع يحتوي على أداة لإبقاء العملية بسيطة ومباشرة نرصدها لك في خطوات.

كيفية إنشاء صفحة ويكيبيديا

1- لإنشاء صفحة Wikipedia.org ، يجب أن يكون لديك حساب مسجل، وبعد إنشاء حساب، سيتم تسجيل دخولك تلقائيًا.

2- تحقق من أن صفحة وكيبيديا التي تريد إنشاءها غير موجودة بالفعل باستخدام شريط البحث.



3- في صفحة نتائج البحث عن المصطلح الذي تدخله، سيظهر خيار "اطلب إنشاء المصطلح"، اضغط عليه ليتم نقلك إلى معالج مقالات ويكيبيديا.



4- في المعالج ، اضغط فوق "التالي" لبدء إنشاء صفحتك.



5- بعد المراجعة والموافقة على متطلبات النشر، اضغط فوق "التالي".



6- حدد الخيار المناسب للسماح لويكبيديا بمعرفة ما إذا كنت محررًا مدفوع الأجر، أو أنك تكتب عن نفسك، أو شخص تعرفه /قريب منه، أو إذا كنت تكتب عن موضوع ليس لديك اتصال بك.



7- أدخل اسمًا لمسودتك، ثم اضغط على "إنشاء مسودة مقالة جديدة".



8- في المربع المنبثق الذي يظهر، حدد "بدء التحرير" لبدء كتابة مقالتك في المحيط المناسب.



9- عند الانتهاء من تعديلاتك، اضغط فوق "نشر" لحفظ مقالتك في المسودة.