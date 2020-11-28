3 طرق للضغط على زر الماوس الأيمن بأجهزة كمبيوتر Mac



عندما ظهر أول كمبيوتر لأبل مزود بماوس، كانت هناك ميزة غائبة بشكل واضح وهى زر الماوس الأيمن، وبينما أتاحت أبل الميزة بأجهزة Macbook Pro أو Air، لكن لفترة من الوقت، كان النضال من أجل الضغط بزر الماوس الأيمن حقيقيًا.



وتأتى أهمية الخطوة فيما يتيحه الضغط على زر الماوس الأيمن من فتح مستند أو صورة أو ملف آخر، وسهولة النسخ أو النقل أو إعادة التسمية أو حتى الحذف، لكن هل تعلم أنه يمكنك الضغط على زر الماوس الأيمن على نظام تشغيل Mac دون الحاجة للزر نفسه، فهناك ثلاث طرق تؤدى هذه المهمة يمكنك اكتشافها على جهازك،



وعندما تضغط بزر الماوس الأيمن فوق رابط يمكنك اختيار فتحه بعد ذلك، ومن هناك، لفتحه في علامة تبويب جديدة أو نافذة جديدة، ونسخ الارتباط، وما إلى ذلك، هنا نرصد لك كيفية الضغط بزر الماوس الأيمن فوق جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

1. اضغط مع الاستمرار على زر "التحكم"

على جهاز Mac، يوجد زر التحكم فى مكان مختلفا عن زر CTRL في معظم لوحات المفاتيح المصممة لجهاز الكمبيوتر، لذا لاحظ أيهما قبل الضغط، كما أنه أثناء الضغط على زر التحكم، يمكنك استخدام الزر الأيسر على الماوس كضغطة بزر الماوس الأيمن، أو يمكنك الضغط على لوحة التعقب.

2. استخدم إصبعين على لوحة التعقب Trackpad

عندما تضغط على لوحة تعقب جهاز Mac الخاص بك بإصبعين متباعدتين في حدود بوصة واحدة أو أكثر من بعضهما البعض، ستكون النتيجة ضغطة بزر الماوس الأيمن، وإذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يتعرف على الضغطة بإصبعين، فتحقق من إعدادات لوحة التتبع في تفضيلات النظام لديك.



3. استخدم ماوس مع زر الماوس الأيمن

بالتأكيد الحل الأسهل، يمكنك ببساطة توصيل الماوس الذي يحتوي على زر الزر الماوس الأيمن مدمج، سواء سلكي أو لاسلكي ومتصل بواسطة دونجل USB.